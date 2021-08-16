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Güncel

Bozkurt'ta köylere helikopterle jeneratör yardımı devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, elektrikleri kesik olan köylere helikopterle jeneratör ulaştırmaya devam ediyor. Başkent EDAŞ Yetkili Mühendisi Ertuğrul Koyuncu, elektriği olmayan köylerin enerji ihtiyacının karşılanması yönünde çalıştıklarını belirtti.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:15
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Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 35, 40 ve 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopteriyle, elektriği olmayan Çatak, Karacakaya ve Bayramgazi köylerine bıraktı.

Başkent EDAŞ Yetkili Mühendisi Ertuğrul Koyuncu, elektriği olmayan köylerin enerji ihtiyacının karşılanması yönünde çalıştıklarını belirtti.

Selden ulaşımı kesilen köylere jandarma helikopteri ile ulaştıklarını ve yaptıkları incelemede köylerin jeneratör ihtiyaçlarını belirlediklerini belirten Koyuncu, "Jeneratör ile birlikte teknik malzeme ve ekiplerimizi de gönderiyoruz. Ekiplerimiz köye geldiklerinde helikopterden jeneratörleri alıp köyün elektrik ihtiyacının karşılanması için kurulumunu yapıyor." dedi

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