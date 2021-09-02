İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2696
  • EURO
    9,8178
  • ALTIN
    482.467
  • BIST100
    1482.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bozkurt'taki sel felaketinin 22'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Güncel

Bozkurt'taki sel felaketinin 22'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:00
ABONE OL

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.