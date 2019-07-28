Bozo uyuşturucuya geçit vermedi Van Emniyet Müdürlüğü, İlmerkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın sağ arka kapı iç direk döşemeleri ile ön konsolunun tabanına zulalanmış vaziyette 7 paket halinde toplam 3 Kilo 425 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.