Bozo uyuşturucuya geçit vermedi
Van Emniyet Müdürlüğü, İlmerkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın sağ arka kapı iç direk döşemeleri ile ön konsolunun tabanına zulalanmış vaziyette 7 paket halinde toplam 3 Kilo 425 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.
- Şeyhmus Çakan/24 TV
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; Hakkâri-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın sağ arka kapı iç direk döşemeleri ile ön konsolunun tabanına zulalanmış vaziyette 7 paket halinde toplam 3 Kilo 425 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü (R.A.) “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek ”suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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