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Bozulan otomata parayı elden verdi

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan eli görenleri şaşkına çevirdi.

İHA28 Kasım 2022 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Bozulan otomata parayı elden verdi
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.

Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.

Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor.

Boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor.

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