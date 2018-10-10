Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da bzulan teknedeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bozulan teknede mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, devriye görevi sırasında Tekağaç Burnu açıklarında hareketsiz haldeki bir fiber tekneyi fark etti.

Bölgeye giden ekipler, içerisinde 10 kişinin bulunduğu teknenin arızalandığını, düzensiz göçmenlerin de mahsur kaldığını tespit etti.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA