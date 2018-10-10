Aydın'da bzulan teknedeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bozulan teknede mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, devriye görevi sırasında Tekağaç Burnu açıklarında hareketsiz haldeki bir fiber tekneyi fark etti.
Bölgeye giden ekipler, içerisinde 10 kişinin bulunduğu teknenin arızalandığını, düzensiz göçmenlerin de mahsur kaldığını tespit etti.
Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.
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