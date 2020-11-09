Bozulan tırını tamir ederken kamyonet çarptı: 1 ölü

IHA 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:34

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Eskişehir yolunun Zemzemiye köyü köprüsü mevkiinde, 26 TZ 494 plakalı bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan İsmail Yılmaz’a (32), aynı yönde seyreden Sadık B. (62) yönetimindeki 06 GE 8145 plakalı kamyonet çarptı. İsmail Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. İsmail Yılmaz’ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.