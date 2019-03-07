15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4317
  • 6,1528
  • 224.271
  • 103.452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi

Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi. Polis ekiplerinin, yolcuyu bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceği düşüncesiyle takibe aldığı öğrenildi...

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41) 8 çift spor ayakkabının tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya'dan aktarmalı olarak önce Katar'a daha sonra da Adana’ya uçak bileti aldı. Brezilya’dan uçağa binen kadın aktarmalı uçtuğu için önce Katar’a indi. Bu ülkede uçak değiştiren kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi.
 
POLİS ŞÜPHELENDİ
 
Kente gelen Maria Dos Santos Cisto, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen, bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu.
 
Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok." dediği öğrenildi.
Brezilyalı kadın ‘uluslararası uyuşturucu ticaretinden’ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Robot sunucu işbaşı yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı getirildi

İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı getirildi

ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek

ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek

"Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik"

'Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik'

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

265'ten fazla zırhlı araç teslim edildi

265'ten fazla zırhlı araç teslim edildi

Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da

Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da

Son düzlükte ağırlık Ankara ve İstanbul’a

Son düzlükte ağırlık Ankara ve İstanbul’a

CHP’liler yine FETÖ’yü korudu

CHP’liler yine FETÖ’yü korudu
 

POPÜLER HABERLER

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi´nde ilk ezan okundu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA