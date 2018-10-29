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Brüksel Havalimanı'nda grev sürüyor

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla cuma günü başlattığı grev sürerken, çok sayıda uçuş iptal edildi.

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Belçika yerel basını, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarıyla grevi sonlandırmak için hafta sonu yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini duyurdu.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda planlanan 630 uçuşun 130'unun iptal edildiği bildirildi.

Cuma günü yapılan açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti verdiği belirtilerek, söz konusu grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiği kaydedilmişti. Grev, Belçika'da 1 hafta sürecek okul tatilinin başladığı güne denk gelmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor. Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti.

Grev, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılıyor.

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