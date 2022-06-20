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Brüksel Havalimanı'nda grev: THY bugünkü seferleri iptal etti

Türk Hava Yollarının (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar ülkedeki ulusal endüstriyel grev nedeniyle iptal edildi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu notam ilan edildiği için bugün yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

"TK 1942 Brüksel-İstanbul", "TK 1939-TK 1940 İstanbul-Brüksel-İstanbul" seferlerinin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin gerçekleşme ihtimali olabileceği ifade edildi.

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Açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki havalimanında kapasite yetersizliği nedeniyle Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak "TK 1983 İstanbul-Londra" seferinin normal icra edileceği ancak dönüş seferi olan "TK 1984 Londra-İstanbul" seferinin iptal edildiği, uçağın yolcusuz ve kargo taşıyabilir şekilde İstanbul'a döneceği bildirildi.

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