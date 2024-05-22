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Brunei Darusselam, 6 Şubat depremi için toplanan 523 bin 980 dolarlık yardım fonunu AFAD'a bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Brunei Darusselam vatandaşları tarafından toplanan 523 bin 980 dolarlık yardım fonu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlandı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
Brunei Darusselam, 6 Şubat depremi için toplanan 523 bin 980 dolarlık yardım fonunu AFAD'a bağışladı
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AFAD Merkez binasında Brunei Darusselam'ın Ankara Büyükelçisi Noni Zurainah ve AFAD Başkanı Okay Memiş temsili çek ile fotoğraf çektirdi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletine yapılan iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Büyükelçiye destekleri için teşekkür eden Memiş, "6 Şubat depremlerinde adeta küçük kıyameti yaşadık. 11 vilayette 14,5 milyon insanımız etkilendi. 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Memiş, AFAD olarak afetten etkilenen bölgelerde konut yapımı için çalışmalara başladıklarını anımsatarak, "Bir yıl tamamlanmadan yapılan 250 bin konutun ihalesiyle beraber 76 bin, 80 bine yakınının kurasını çektik. Vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Artık konteynerlerin yerine kalıcı konutların konuşulduğunu dile getiren Memiş, "Bu operasyon dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu gerçekten. Bu çalışmaları yaparken de böyle dost ve kardeş ülkelerin yardımları bizi memnun ediyor. Çok minnettarız. Brunei Sultanlığı'nın yöneticilerine, orada yaşayan çok değerli halka çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- FON 3 AYDA TOPLANDI

Brunei Darusselam Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan yardım fonu, 14 Şubat - 14 Mayıs 2023 arasında 3 ay süreyle halka açılmıştı.

Bu süreçte toplanan yardım fonu afetzedelerin geçici yerleşimlerindeki klima ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

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