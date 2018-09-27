Brunson soruşturmasında adı geçen ABD'li Abney’in misyoner kılığında istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı

Gizli tanık “Dua”, Abney’in Amerikan Ordusu Özel Kuvvetler biriminden emekli olduğunu, Mormon Kilisesi adına 2009-2011 yılları arasında Türkiye’de misyonerlik faaliyeti görünümünde istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü. “Dua”nın iddiasına göre İstanbul’daki Mormon Kilisesi’nin başında bulunan Murat Çakır, rahip Brunson ile sık sık bir araya gelirken, görüşmelere Abney de eşlik ediyordu. Abney, Çakır ve Brunson üçlüsünün her yıl aynı dönemde bir araya geldiği de HTS kayıtlarından anlaşıldı. Brunson, Abney ve Çakır’a ait telefonların 29 Ağustos 2010’da iki kez İzmir Alsancak’ta sinyal verdiği tespit edildi.

Mormonların resmi internet sayfasında ise Kenneth Carlyle Abney ile eşi Marilyn Abney’in, “Pensilvanya Rahibesi Restorasyon Sitesi” adı verilen görevi yürüttükleri, çiftin beş çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşılıyor. Sayfada Kenneth Carlyle Abney için, “Abney, eski bir piskopos, yüksek meclis üyesi, Young Men başkanı, Young Men başkanlık danışmanı ve Alman Misyonu’nun misyoneridir. Emekli botanikçi” deniyor. Marilyn Abney için paylaşılan bilgi notunda ise, “Rahibe Abney, bir Rölyef Cemiyeti öğretmeni olarak hizmet eder ve eski bir hak ve yardımlaşma cemiyeti başkanıdır ve Genç Kadınlar başkanını görevlendirir” ifadeleri yer alıyor.

FLASH BELLEKTEKİ LİSTE

Gizli tanık Dua tarafından teslim edilen dokümanlar arasında Brunson’a ait bilgisayardan elde edilen bilgilerin olduğu flash bellek de yer alıyor. Flash belleğin içerisinde Abney’ye ait bir dosya olduğu, bu dosyada “İrtibat kurulacak askerler” şeklinde bir listenin olduğu öne sürülüyor. Llistedeki kişilerin geçmişte Türk askeri okullarında öğretmenlik yapan isimler olduğu iddialar arasında yer alıyor.

(Milliyet)