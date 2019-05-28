Bşakan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.
- AA
Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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