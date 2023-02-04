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BTK'dan izinsiz aramalara 51.5 milyon TL ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
BTK'dan izinsiz aramalara 51.5 milyon TL ceza
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Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.

Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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