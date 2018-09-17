BTK'dan önemli uyarı: Ödevlerde bilgi hırsızlığı yapmayın

"Teknolojinin ve internetin olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olarak, doğru zaman, asıl amaç ve belirlenmiş süreler içerisinde kullanılarak fırsatlarından faydalanmak ve risklerinden korunmak mümkün. Unutulmamalıdır ki dikkatli ve bilinçli olunduğu sürece internet iyi bir bilgi kaynağıdır. İnternette bulduğunuz her bilgiye eleştirel (şüpheci) bir gözle bakınız ve bu bakış açısıyla ulaştığınız bilgiyi en az 3 farklı kaynaktan teyit ediniz. Bir bilgiye ulaşmadan önce farklı kaynaklardan araştırma yapmalı, kaliteli ve düzeyinize uygun olanını seçiniz. Bilgiye güvenilir ve resmi kaynaklardan ulaşınız. Örneğin, org, edu, info ve gov uzantılı siteler güvenilir kaynaklardır. İnternetten ulaşılan bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat ediniz. Gerçek hayatta uyulması gereken ahlaki ve toplumsal kurallara internet ortamında da uymaya özen gösteriniz. Yorum yaparken, saygılı ve sakin davranılmalıdır. Ödevlerde ve araştırmalarda kullanılan bilgilerin kaynağını mutlaka belirtiniz. Başkalarına ait, ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin kendinize aitmiş gibi kullanmayınız. Bir içeriğin herkes tarafından ulaşılabilir olması, sahipsiz olduğu anlamına gelmez. İntihal (hırsızlık) yapmayınız."