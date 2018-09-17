"Teknolojinin ve internetin olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olarak, doğru zaman, asıl amaç ve belirlenmiş süreler içerisinde kullanılarak fırsatlarından faydalanmak ve risklerinden korunmak mümkün. Unutulmamalıdır ki dikkatli ve bilinçli olunduğu sürece internet iyi bir bilgi kaynağıdır. İnternette bulduğunuz her bilgiye eleştirel (şüpheci) bir gözle bakınız ve bu bakış açısıyla ulaştığınız bilgiyi en az 3 farklı kaynaktan teyit ediniz. Bir bilgiye ulaşmadan önce farklı kaynaklardan araştırma yapmalı, kaliteli ve düzeyinize uygun olanını seçiniz. Bilgiye güvenilir ve resmi kaynaklardan ulaşınız. Örneğin, org, edu, info ve gov uzantılı siteler güvenilir kaynaklardır. İnternetten ulaşılan bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat ediniz. Gerçek hayatta uyulması gereken ahlaki ve toplumsal kurallara internet ortamında da uymaya özen gösteriniz. Yorum yaparken, saygılı ve sakin davranılmalıdır. Ödevlerde ve araştırmalarda kullanılan bilgilerin kaynağını mutlaka belirtiniz. Başkalarına ait, ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin kendinize aitmiş gibi kullanmayınız. Bir içeriğin herkes tarafından ulaşılabilir olması, sahipsiz olduğu anlamına gelmez. İntihal (hırsızlık) yapmayınız."
BTK'dan önemli uyarı: Ödevlerde bilgi hırsızlığı yapmayın
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaz tatilinde eğlence kaynağı olan internet dünyasının şimdilerde ödev mecrası haline döndüğünü bildirdi.
- İHA
2018-2019 eğitim öğretim döneminin gelmesiyle birlikte öğrenciler ve ebeveynler için yoğun bir dönem daha başlıyor. 18 milyon öğrenci eğitimine kaldığı yerden devam ederken, bir kısmı da okula ilk kez başlamanın heyecanını yaşıyor. Yaz ayları boyunca internet ile geçirilen tatil günlerinin ardından öğrenciler, okulun yoğun temposuna, ev ödevlerine, düzenli bir şekilde ders çalışma rutinlerine geri dönüyor. Bu yüzden ebeveynlerin, çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını izleyip, gözden geçirmeleri son derece önem arz ediyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaz tatilinde eğlence kaynağı olan internet dünyasının şimdilerde ödev mecrası haline döndüğünü bildirdi. BTK, tarafından yapılan açıklamada, okulların açılmasının; düzenli ve disiplinli bir şekilde ders çalışmak, ev ödevlerini aksatmadan yapmak, erken uyuyup erken uyanmak anlamına geldiği hatırlatıldı. Ödev yaparken öğrencilerin her önüne çıkan bilgileri kaynak göstermeden alıntı yapmamaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu tavsiyelerde bulunuldu:
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