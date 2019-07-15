Sanıklarının cezaevlerinde Hazret-i Yusuf’un imamlığında namaza durması gibi hikayeler kulaklarımıza geldikçe “Bu adamlar hasta mı?” sorusu daha büyük soru işaretleriyle karşımıza dikildi. Bu insanlar manyak değil. Bu insanlar ruh hastası da değil. Bunu açıkça belirtelim. Bırakın FETÖ’yü, bir bakıma en radikal, bir bakıma en anlamsız eylemleri gerçekleştiren terör örgütleri bile bünyelerinde ruh hastalarını, amiyane tabirle “manyakları” barındırmak istemezler. Bu insanlar erken yaşlardan itibaren hayatlarındaki en önemli sorunların çözümünde son derece basit, alelade bir kolaycılığa kaçmış olan, çile çekmekten korkan, hazır çözümlere alışmış, dogmatik telkine son derece yatkın, özgürce düşünemeyen, sorgulama cesaretinden mahrum, baş etme becerileri hiçbir zaman gelişememiş, sorunlarla yüzleşmeyen, hem bu dünyada hem de öbür dünyada rahat etmenin garantili yollarını arayan, maddi veya manevi menfaatler peşinde koşan insanlardır.

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