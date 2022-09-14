Bu çiçeği koparmanın bedeli 220 bin TL

Gazipaşa ilçesi Koru, Kahyalar ve Selinus mahallelerindeki sahillerde bulunan, endemik bitkiler arasında yer alan 'kum zambakları', görenleri kendine hayran bırakıyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları çiçek açmaya başladı. 'Çevre Koruma Kanunu' çerçevesinde, endemik türdeki kum zambağı çiçeğini koparmanın cezası 80 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Kökünden sökmenin ise 180 bin TL ile 220 bin TL arasında cezası var.

Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin, Çevre Dostu Platformu Sözcüsü Gülbahar Akça ve gönüllü çevreciler, Koru sahilinde açan kum zambaklarını yerinde inceledi. Kum zambaklarını korumaya alan gönüllüler, ilçe halkına nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koruma çağrısında bulundu. Tüm halkı kum zambaklarını korumaya davet eden Güldane Şahin, "Bir koklayınca bu kokuyu unutmanız mümkün değil ve diyoruz ki sakın koparmayın. Çiçeğini koparırsanız 80-120 bin TL arasında cezası var. Kökünden sökerseniz ise 180 ila 220 bin TL cezası var. Lütfen koruyalım" diye konuştu.