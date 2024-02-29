İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,216
  • EURO
    33,9415
  • ALTIN
    2042.11
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu da oldu! Parti üyesi itiraz etti, CHP'li ismin adaylığı düştü
Güncel

Bu da oldu! Parti üyesi itiraz etti, CHP'li ismin adaylığı düştü

CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman'ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü.

DHA29 Şubat 2024 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Bu da oldu! Parti üyesi itiraz etti, CHP'li ismin adaylığı düştü
ABONE OL

CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat'ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman'ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Acurman'ın 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.'nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz ederken, itirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, 2 günün sonunda oy birliğiyle Acurman'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

  • Anıl Acurman
  • Başiskele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.