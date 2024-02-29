Bu da oldu! Parti üyesi itiraz etti, CHP'li ismin adaylığı düştü

CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat'ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman'ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Acurman'ın 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.'nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz ederken, itirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, 2 günün sonunda oy birliğiyle Acurman'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.