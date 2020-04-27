Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak?

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:31

Türkiye’de koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı uygulamaları her hafta devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan ve ertesi gününün de eklenmesiyle sokağa çıkma yasağı dört gün uygulandı. Bu hafta 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla birlikte Sokağa çıkma yasağı bu hafta 3 gün mü olacak? sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasağın nedeninin havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma isteğinin önüne geçmek olduğunu söylemişti. Pazar gecesi 00:00 itibariyle sona eren sokağa çıkma yasağı için bu hafta da 1 Mayıs'ı içine alarak 3 gün olması öngörülüyor. Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 3 GÜN OLACAK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bu hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 3 gün sokağa çıkma yasağı olacağı öngörülüyor. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu'nun ortak tavsiyesi üzerinde alınacak nihai kararı kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

1 Mayıs 2020’de tarihi ve haftsonu günlerini kapsayan üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Mayıs'la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının bu hafta 3 güne uzatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağının süresi belli olacak.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerini içine alan 3 gün sokağa çıkma yasağı öngörülüyor. Bu yasaklar yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. 30 büyükşehirin listesi ise şu şekilde;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu - Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Trabzon