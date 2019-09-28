Bu kadarına pes! Yasa dışı bahisin yeni malzemesi deprem oldu

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya çığırtkanları vatandaşı korkutmak için kolları sıvarken insanların acıları üzerinden para kazanmaya çalışan bir güruh türedi. İnternette her geçen gün büyüyen bir ağ olan ve önüne geçilemeyen yasa dışı bahisin yeni malzemesi deprem oldu. Deprem sonrası artçıların şiddetini tahmin etmeye çalışan kişiler, bahis oyunlarına 200 Türk lirası ile 5 bin dolar arası paralar yatırıyor. Bu çirkin bahis oyununu ise bir WhatsApp grubu ele verdi.

İstanbul’da herkesin kendine bir ders çıkardığı depremin ardından kimi kendini bilmezlerin bunu dahi bahis konusu yaptığını anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç, bir WhatsApp grubundaki konuşmalar ile insanların acısı üzerinden para kazanılmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

DEPREMİN ŞİDDETİNE GÖRE KUMAR OYNUYORLAR

Toplumsal olaylara karşı sosyal medyada 3 çeşit davranış şekli oluştuğunu söyleyen Dağıtmaç, “İlki daha fazla takipçi almak için yapılan paylaşımlar. Bu en masumu. İkincisi hükümet karşıtlarının yapmış oldukları paylaşımlar.

Üçüncüsü de kimsenin bilmediği farklı bir boyut olan bahis. Deprem üzerine sosyal medyada başlayan çığırtkanlığın ötesinden bir şey bu. Artık depremin şiddetine göre kumar bile oynuyorlar. ‘Depremin şiddeti şu kadar olursa bu kadar yatırıyorum’ diye” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN YARASIYLA DALGA GEÇİYORLAR

Acil durumlarda kullanılması için WhatsApp’ta bir arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Dağıtmaç, “Sosyal medya trollerinden bir tanesi grubumuzu kendi gruplarıyla karıştırdı ve grubumuzun linkini bahis oynanan bir yerde paylaştı. İnsanlar da patır patır gruba gelmeye başladı ve gayet normal bir şeymiş gibi bahis oynamaya başladı. Hatta bir tanesi ‘Kıbrıs’tan katılıyorum 5 bin dolarım var’ yazdı. ‘6.3’ün üzerine şu kadar, 5’ün üzerine bu kadar girerim’ diye muhabbetler döndü. Grup üyeleri ‘Siz ne yapıyorsunuz? Bahis mi oynuyorsunuz? İnsanların yarasıyla dalga mı geçiyorsunuz?’ gibi tepkiler verdi. Kimi özür diledi. Kimi durumu kurtarmaya çalıştı. Sonra küfürleşmeler başladı. Daha sonrasında ise gruptan çıktılar” şeklinde konuştu.