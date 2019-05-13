Bu kez de Ramazan ve oruç ibadeti ile alay ettiler

Seçim öncesi FETÖ'ye güzellemeler yaptığı görüntülerle konuşulan Barbaros Şansal, yeni bir saygısızlığa imza attı.

Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.

Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, iftar ve oruç ibadeti ile alay etti.

Şansal, toplumun değerlerini aşağıladıktan sonra gelen tepkilerle mağdur edebiyatı yapmayı, adeta alışkanlık haline getirdi.

TAKİPÇİLERİNİ DE GERİ KALMADI

Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.

İşte Şansal'ın paylaşımı ve takipçi yorumlarından bazıları...