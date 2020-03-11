İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1459
  • EURO
    6,9757
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'koronavirüs' uyarısı: Bu kurallara dikkat
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'koronavirüs' uyarısı: Bu kurallara dikkat

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı'nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 07:42 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:42
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."

- ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.

Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Şafak vakti düğmeye basıldı
Şafak vakti düğmeye basıldı

Şafak vakti düğmeye basıldı

İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu
İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.