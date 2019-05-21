Torbalı'ya 8 kilometre uzaklıktaki 778 nüfuslu kırsal Arslanlar Mahallesi'nde askere gidecek gençler ramazan ayında davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Asırlık geleneğe göre askere gidecek gençler, ramazanda mahalle meydanından başlayıp sokak sokak dolaşarak sahurda davul çalıyor. Gelecek yıl farklı celp dönemlerinde askere gidecek 3 genç de bu ramazan ayında topladıkları bahşişlerle askerde ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacak. Askere gidecek gençlerden İsmail Güner, Ataberk Karyalı ve Cemil İbis de davul çalmanın çok güzel olduğunu, bu geleneğin de devam etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

100 YILDIR DEVAM EDİYOR

100 yıl önce kim ve kimler tarafından geleneğin başlatıldığını merak ettiklerini kaydeden İsmail Güner, "Her yıl, askere gidecek olan gençler ramazan ayında ön hazırlık yapıyor. Bu yıl ise mahallemizden vatani görevini yapmak için askere gideceğiz. 3 arkadaş, sahurda biraraya gelip, davula vurmaya başlıyor, köylüleri sahura kaldırıyoruz. Örf ve adetlerimize göre yaşıyoruz. İnşallah geleneğimiz devam eder" dedi.

EN BÜYÜK ARZULARI GELENEĞİ YAŞATMAK

Geleneğin aynı zamanda askere gidecek gençlere maddi anlamda katkı sağladığını belirten Ataberk Karyalı ise "Sıramız geldiğinde ramazan davulunu biz aldık" diye konuştu. Asker adaylarından Cemil İbis ise "Bazen motosikletle bazen de yürüyerek sokakları gezip, davul çalıyoruz. Bizler bu geleneği yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelecek nesillerinde yapması için de teşvik ediyoruz" dedi. Mahallede yaşayan Aytekin Özen de bu geleneğin devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Özen, ramazan davulu çalan asker adayı 3 gence Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.