İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9741
  • EURO
    7,5289
  • ALTIN
    388.731
  • BIST100
    98935.9
Güncel

Bu şehrimizde koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde koronavirüs hastası kalmadı. Tunceli, koronavirüs vakası bulunmayan tek şehrimiz durumunda.

24 Nisan 2020 Cuma 13:39 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:39
ABONE OL

Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.

Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL, HER GÜN 21:00'DE 360'TA

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.