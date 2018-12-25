Bakan Albayrak: Ben İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık

İşte Albayrak'ın açıklaması:
Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim.
Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar.
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