Bakan Albayrak: Ben İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi. Albayrak 'Ben İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık' dedi.