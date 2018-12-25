Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Albayrak: Ben İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi. Albayrak 'Ben İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte Albayrak'ın açıklaması:
 
Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim.
 
Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA