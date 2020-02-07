IHA 07.02.2020 09:34 - Güncelleme: 07.02.2020 09:34

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi koordinesinde Atatürk Üniversitesi mezunu öğrencilerinden Sonnur Tarhan ve Merve Taştan’ın bebek bakımında zorlanan ebeveynler için yaptıkları Medparenttec Projesi sayesinde bebeklerin ani beşik ölüm sendromu azalacak. Proje kapsamında beşik üzerine yapılan sistemle ebeveynler bebeklerin, ağlamasını, vücut ısısını, hareket durumunu telefon üzerinden kontrol edebilecekler. Tasarlanan sistemle bebeklerin durumlarında olumsuz bir değişiklik olduğu zaman ebeveynlerin telefonuna uyarı sinyali gidecek. Akıllı beşik siteminde olumsuz durumlar dışında bebeğin uyku süresini, uyuma-uyanma verileri de kayıt altına alınabilecek.

Bu projeyle TÜBİTAK Proje Yarışması’nda Erzurum bölge birinciliği elde ettiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Sonnur Tarhan, “Medparenttec Projesi yaptık. Bu projeyi bebek bakımında zorlanan ebeveynler yardımcı olmak amacıyla ürettik. Projenin çıkış aşaması benim 3 yaşında bir yeğenim var, geceleri düzenli uykusu yoktu sürekli rahatsızdı. Ağlıyordu, araştırdığımızda bebeklerde olan genel bir problemmiş. Ebeveynler bu yüzden hayatlarına düzenli olarak devam edemiyorlar. Buradan yola çıkarak bir beşik sistemi üretmeye karar verdik. Beşik sistemini ürettikten sonra TÜBİTAK Proje Yarışması’na katıldık. Erzurum bölge birinciliği elde ettik” dedi.

“OLUMSUZ DURUMLARDA EBEVEYNLERİN TELEFONUNA UYARI MESAJI GİDECEK”



Projede bebekler ağladığı zaman bunu algılayan bir sistem oluşturduklarını belirten Tarhan, “Vücut sıcaklığında ani ve sürekli gelişen değişimler bebeklerin havale geçirme veya vücut ısısı düşme riskini taşımasına neden oluyor. Bunlar müdahale edilmezse bebek ölümüyle sonuçlanıyor. Bu nedenle bebeğin vücut ısısında yükselme veya düşme olduğu zaman ebeveynlerin telefonuna uyarı gönderen bir sistem geliştirdik” diye konuştu.

“SİSTEM, BEBEK BEŞİKTE OLDUĞU ZAMAN AKTİF HALE GELİYOR”



Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunu Merve Taştan ise, “Kristale geldikten sonra beşiğimizde görüntü işleme teknolojisini kullanmaya karar verdik. Görüntü işleme teknolojisiyle bebeklerin ani beşik ölüm sendromunu azaltmayı amaçlıyoruz. Bebekler yüzüstü döndüğü zaman bunu algılayıp ebeveynlerin telefonuna uyarı gönderiyor. Daha sonra bebeklerin beşikte olup olmadığını algılıyor. Yani bebek beşikte değilken sistemimiz aktif hale gelmeyecek, bebek beşikteyken çalışmaya başlayacak. Küçük bir kutu halinde tasarlayıp üretime ve pazarlamaya sunmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BEŞİĞİN SALLANMA SEVİYESİNİ EBEVEYN TELEFONLA BELİRLEYEBİLECEK”



Bu sistemin herkes tarafından kolaylıkla kurulabileceğini kaydeden Sonnur Tarhan, “Bu sistemi her ebeveyn 3-4 vidayla kendi beşiğine yerleştirebilecek. Bunun için herhangi bir teknik bilgiye gerek yok. İlk önce beşiği sallayabilmek için bir motor ekleyeceğiz. Bebeğin ağlama sesi algılandığında motor beşiği kendi kendine sallayabilecek ve ebeveynler telefonla kontrol edebilecek. Bunların seviyeleri olacak ebeveynler sallama seviyelerini kendileri telefonla ayarlayabilecekler” şeklinde konuştu.