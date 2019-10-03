''Bu zulüm bitsin artık''

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 50 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 31’inci günde devam ediyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia etti. 30 günden bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Begdaş, oğlu için 30 gün değil 230 gün daha oturmaya razı olduğunu ve getirilinceye kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

SESİNİ DUYSAM YETER

5 aydan bu yana oğlu Yusuf’tan bir haber alamadığını belirten baba Celil Begdaş, “Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Hiç kimse beni oğlum için aramadı. Burada bulunan aileler haber almış ise bilemiyorum fakat, bir telefon yada oğlumun sesini duysaydım bana yeterliydi. TBMM’de tatil bitti açıldı. Siyasilerden de çözüm noktasında bir duyarlılık bekliyoruz” dedi.

UMUDUM ÇOK FAZLA

Gaziantep’te oturan Şevket- Songül Altıntaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Baba Şevket Altıntaş, oğlunun 2 Ekim 2015’te kaçırıldığını belirterek, “Oğlum Müslüm 2 Ekim 2015 yılında kaçırılmıştı. Oğlumun kaçırılmasından bugüne 5 yıl geçti ve bugün onun kaçırılışının yıl dönümüdür. Bugüne kadar birçok ümidimiz olmuştu ama buraya gelip oturduktan sonra bu umudumuz daha da çok katlandı. Bundan sonra diyorum ki; bütün umutlarım ayrı, bu umutlarım ayrı. Bir çözüm bulunacağına ilişkin umudum olduğunu düşünüyorum. Sevincim umudum şuanda çok daha fazla, özellikle medya mensupları bizlerin sesini dünyaya iletiyor. Bütün dünya bizi izliyor ve görüyor. Bütün dünyanın gözü önünde bu kadar zulüm çok fazla uzun sürmez. İnşallah Allah’ın izniyle bu son senem olur. Oğlumun serbest bırakılacağına inanıyorum. Önümüzdeki 2 Ekim 2020’de bugünü anarız ve yarabbi şükür der, secdeye kapanırız” diye konuştu. Anneleri, üzerinde Türkçe ve Kürtçe “Artık yeter” ve “Evladımı istiyorum” yazısı bulunan fotoğrafları yan yana dizerek tepkilerini dile getirdi.

ELLERİNDEN ALALIM

Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ’dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu: “Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat.”