''Bu zulüm bitsin artık''
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 31’inci gününe girdi. Aileler, “Dünyanın gözü önünde bize yapılan bu zulüm bitsin artık. Evlatlarımızı bir an önce istiyoruz” dedi.
Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 50 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 31’inci günde devam ediyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia etti. 30 günden bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Begdaş, oğlu için 30 gün değil 230 gün daha oturmaya razı olduğunu ve getirilinceye kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.
SESİNİ DUYSAM YETER
5 aydan bu yana oğlu Yusuf’tan bir haber alamadığını belirten baba Celil Begdaş, “Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Hiç kimse beni oğlum için aramadı. Burada bulunan aileler haber almış ise bilemiyorum fakat, bir telefon yada oğlumun sesini duysaydım bana yeterliydi. TBMM’de tatil bitti açıldı. Siyasilerden de çözüm noktasında bir duyarlılık bekliyoruz” dedi.
UMUDUM ÇOK FAZLA
Gaziantep’te oturan Şevket- Songül Altıntaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Baba Şevket Altıntaş, oğlunun 2 Ekim 2015’te kaçırıldığını belirterek, “Oğlum Müslüm 2 Ekim 2015 yılında kaçırılmıştı. Oğlumun kaçırılmasından bugüne 5 yıl geçti ve bugün onun kaçırılışının yıl dönümüdür. Bugüne kadar birçok ümidimiz olmuştu ama buraya gelip oturduktan sonra bu umudumuz daha da çok katlandı. Bundan sonra diyorum ki; bütün umutlarım ayrı, bu umutlarım ayrı. Bir çözüm bulunacağına ilişkin umudum olduğunu düşünüyorum. Sevincim umudum şuanda çok daha fazla, özellikle medya mensupları bizlerin sesini dünyaya iletiyor. Bütün dünya bizi izliyor ve görüyor. Bütün dünyanın gözü önünde bu kadar zulüm çok fazla uzun sürmez. İnşallah Allah’ın izniyle bu son senem olur. Oğlumun serbest bırakılacağına inanıyorum. Önümüzdeki 2 Ekim 2020’de bugünü anarız ve yarabbi şükür der, secdeye kapanırız” diye konuştu. Anneleri, üzerinde Türkçe ve Kürtçe “Artık yeter” ve “Evladımı istiyorum” yazısı bulunan fotoğrafları yan yana dizerek tepkilerini dile getirdi.
ELLERİNDEN ALALIM
Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ’dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu: “Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat.”
EVLATLARINIZ İÇİN MEYDANLARDA OLUN
Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Annelerle tek tek görüşen güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, PKK terör örgütünün Kürt temsilcisi olmadığını Kürtlerin düşmanı olduğu için Kürt ailelere acı yaşattığını söyledi. Dr. Muğlu, “Bu bölgenin ve bir Kürt ailenin çocuğuyum, bu acıyı en iyi bilenlerden biriyim. Çünkü zamanında PKK’nın kaçırma listesinde bende vardım, annem beniz İzmir’e kaçırdı. Ben o terörün mağduru olmadım, okudum bu ülke, bayrak için 15 yıl başta Irak olmak üzere PKK terör örgütüne karşı dağlarda savaştım. Halende bu savaşı vermek, annelerin acılarını durdurmak için, her gün Doğu ve Güneydoğu’nun her ilinde konferanslar veriyorum” dedi.
Muğlu, “Terör ve terörün kanlı yüzü, siyasi uzantısı olan HDP’nin bu ailelere ve Kürtlere yaşatmış oldukları acıları anlatıyorum. 20 bine yakın Kürt annesi terörün tuzağına düşen evlatları için bugün buralarda ya da kendi illerinin meydanlarında olması lazım” diye konuştu.
ANALARIN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ
Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, HDP İzmir İl Binası önünde yaptığı açıklamayla Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ve eylem yapan annelere destek verdi. HDP İzmir İl Binası önünde açıklama yapan oyuncu Hanifi Koç, “Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocukları dağlara kaçırılan anneleri acısını bizler de yüreğimizde hissettiğimiz için devletimizin ve milletimizin bekası için bu desteği şahsım olarak vereceğim sözünü vermiştim. Bugün İzmir HDP İl Binası önündeyiz. Türkiye, terörle 33 yıldır mücadele ediyor ve çok sayıda şehit verdik. Dağa kaçırılan çocuklarımızın ellerinde kalem, kitap olması gerekirken bombaların altında can vererek ölüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz Türkiye’de artık terörün bitmesini, rahatı, huzuru ve şehirlerimizde insanların korkusuzca gezmesini istiyoruz. Ben Diyarbakır’a giderek annelerle görüştüm. Onların dertleriyle dertlendim. Benden bu desteği istediler. Ben de şahsım olarak bütün şehirlerde elimden geldiği kadarını yapacağımı söyledim” dedi.
TERÖRÜ BİR AN ÖNCE BİTİRİN
HDP’ye seslenen Koç, “Türkiye Cumhuriyeti devleti siyasette size yer açtıysa ve bu millet de size kucak açtıysa dağlarda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sorunlarınızı çözmeye çalışın. Silahlarla değil, kalemlerinizle ve fikirlerinizle çözmeye çalışın. Ne bizim sizden, ne de sizin bizden bir fazlalığınız veya eksikliğiniz yoktur. Terörü bitirin ve TBMM’de haklarınızı savunun. Sonuna kadar biz de sizin arkanızda duralım” ifadelerini kullandı.
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