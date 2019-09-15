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Buca'da eşini oklava ile döven caninin cezası belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, 30 yaşındaki eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uğur C.'nin cezası belli oldu.

  • DHA
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Buca’nın Çamlıpınar Mahallesi’nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den gördüğü şiddet nedeniyle 2017 yılında evi terk etmeye karar verdi. Başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, oklavayı al, odaya gir" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü, ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C., bu kez S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri, oklava ve kemer darbeleriyle morardı, dudağı patladı.
 
Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.’nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyleyen Uğur C., bu kez tutuklandı.
 
Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Uğur C. tahliye edildi.
 
DURUŞMAYA KATILMADI
 
Davanın karar duruşmasına mağdur S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi. Hakim, tüm tanıkların dinlendiğini belirterek verdiği kararla sanık Uğur C.'ye 'cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, 'hakaret' suçundan verdiği 90 gün hapis cezasını 1800 lira adli para cezasına çevirdi. Ayrıca sanığa 'tehdit' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve 'eziyet' suçundan ise beraatine karar verdi.
 
Toplamda 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmazken, işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

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