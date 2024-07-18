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Buca'da orman yangını: Bazı uçak seferlerinde aksama yaşanıyor

İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçesi arasındaki Zafer Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki bazı seferlerde aksama yaşandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Buca'da orman yangını: Bazı uçak seferlerinde aksama yaşanıyor
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı seferler düzenlenemiyor.

Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

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