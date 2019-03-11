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Buca’ya metro müjdesi verdi

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci Kosova ve Rumeliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

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Zeybekci, doğuştan yaradılıştan dünyanın en güzel şehri İzmir’in coğrafyasıyla, iklimiyle en avantajlı yerde olduğunu, durdurulamaz bir kaderinin bulunduğunu söyledi. İzmir’deki sorunları sıralayan ve genç, okumuş beyinlerin iş bulamadığından başka şehirlere gittiklerinden bahseden Zeybekci şöyle konuştu: 

40 KİLOMETRE İLAVE HAT 

Şehrimizin geleceğini kaybediyoruz. Biz hayallerimizi anlatıyoruz, başkalarının başarısızlıkları üzerine hedef belirlemiyoruz. Ama kimsenin güzel İzmir’i çöp, kanalizasyon sorunuyla andırmaya hakkı yok. Kimse mazeret üretmesin, tıbbi atık tesisi için 300 metrekare bir alana ihtiyacı var. Yapılmaması umursamamak dertlenmemektir. Buca’ya metroyu getireceğiz, metroya 40 kilometre ilave hattın iki projesi buraya geliyor. Alternatif yollarla kenti rahatlatacağız. Buca Cezaevini kaldıracağız, muhteşem bir park haline gelecek. 

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