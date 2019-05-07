BUDO bazı seferlerini iptal etti
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle, BUDO'nun 08.30-14.00 saatlerindeki 9 seferi de yapılamamıştı.
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