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BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul-Bursa arasında yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

  • İHA
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Marmara denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamayla akşam saatlerinde yapılacak olan İstanbul - Bursa arası seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. BUDO’dan yapılan açıklamada, “Saat 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü-Sirkeci), saat 20.00 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 20.00’ deki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

 

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