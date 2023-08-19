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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
BUDO seferlerine fırtına engeli
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

8 SEFER YAPILAMAMIŞTI

BUDO'nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

  • deniz otobüsü
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