BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- DHA
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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