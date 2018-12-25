BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy