Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
 
İptal edilen seferler şöyle;
 
BUDO
 
 
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
 
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
 
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
 
İDO
 
 
07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
 
 
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
 
 
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA