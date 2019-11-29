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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Şehir Hatları'nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • DHA
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İPTAL EDİLEN SEFERLER
 
İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi
 
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20
 
Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10
 
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40
 
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50
 
Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40
 
BUDO'da sefer iptalleri
 
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
 
İptal edilen seferler şöyle:
 
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
 
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
 
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
 
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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