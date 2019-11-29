BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Şehir Hatları'nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- DHA
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20
Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40
BUDO'da sefer iptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.