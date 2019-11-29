BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri İstanbul Şehir Hatları'nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.