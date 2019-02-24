BUDO bazı seferleri iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi ile 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

Öte yandan BUDO'nun saat 10.00'a kadar olan seferleri de yapılamamıştı.