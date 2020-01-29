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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

AA29.01.2020  09:23 - Güncelleme: 29.01.2020  09:23

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Ayrıca saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi aynı gerekçeyle yapılamadı.

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