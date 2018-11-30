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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle 08.30'daki Mudanya-Büyükçekmece, 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci ve 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferleri de yapılamayacak.

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