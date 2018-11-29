BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci seferi de yapılamayacak.