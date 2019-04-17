BUDO'nun MudanyaBüyükçekmece seferleri sona eriyor

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü son kez gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.