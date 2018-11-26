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Büfe önüne park tartışmasında başından vuruldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir büfenin önüne araç park etme yüzünden çıkan tartışmada, işletmeci Cumral Erdem (47) tabancayla başından vurularak yaralandı.

  • DHA
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Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Barbaros Caddesi üzerindeki bir büfenin önünde meydana geldi. Cadde üzerindeki büfenin önüne otomobil park edilmesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre işletme sahibi Cumral Erdem, baba- oğul H.Ö. (52) ve M.Ö. (28) ile bu yüzden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu başından vurulan Erdem yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cumral Erdem, tedaviye alındı. Polis ekipleri M.Ö.'yü yakalarken, H.Ö.'nün arandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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