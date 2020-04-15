15 Nisan 2020 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:21

"Bugün (15 Nisan) internet neden yavaş 2020 İnternet neden gitti? İnternet neden çekmiyor?" sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Telekom kullanıcıları hem mobil, hem de sabit internet hatlarında sorun yaşadığını bildiriyor. Son birkaç saat içinde yapılan arıza bildirimi sayısı büyük oranda arttı. İşte Türk Telekom internette son durum ve detaylar...

Türk Telekom kullanıcıları hem mobil, hem de sabit internet hatlarında sorun yaşadığını bildiriyor. Son birkaç saat içinde yapılan arıza bildirimi sayısı büyük oranda arttı. İşte Türk Telekom internette son durum.

Türk Telekom kullanıcıları bugün (15 Nisan) internet erişiminde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bugün saat 14.00 sularından itibaren Türk Telekom kullanıcıları, sözlük ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bildirimlerle bağlantıların ciddi şekilde yavaşladığını belirttiler.

Kullanıcılar, özellikle sosyal medyada önemli ölçüde yavaşlama yaşadıklarını ve WhatsApp gibi iletişim uygulamalarında fotoğraf ve video gönderimi dahi yapamadıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar, sadece bağlantı yavaşlama sorunu değil doğrudan kesinti yaşadıklarını da iletiyorlar.

Türk Telekom'da son durum ne?

Türk Telekom kullanıcılarının ilettikleri sorunlar hem mobil hem de sabit internet hatlarında yaşanıyor gibi görünüyor. Öte yandan sorunun büyük ölçüde sabit internet hatlarında olduğu görülüyor. DownDetector'deki verilere göre Saat 14.43 itibarıyla sorun bildirimi sayısı büyük ölçüde artmış durumda.



Dağlantı haritasında özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, ve Adana gibi büyükşehirlerde sorunlar yaşandığı görülüyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ta mesaj ve medya gönderemediklerinden, genel olarak video oynatmada sorun yaşadıklarından, upload hızı düşüklüğünden ve sosyal medyadaki yavaşlıktan şikayet ediyor.

