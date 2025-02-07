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'Bugün beni vuramadınız' diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü

Adana'da otoparkta aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ve 'Bugün beni vuramadınız' diyerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
'Bugün beni vuramadınız' diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Keçebaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keçebaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş'ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.

  • Adana
  • cinayet
  • silahlı saldırı

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