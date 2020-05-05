Bakan Koca'dan kritik uyarı: Kovid-19'da yeni bir döneme girdik!

AA 05 Mayıs 2020 Salı 19:04 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 19:23

Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı. Bu kapsamda 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491 ve toplam vefat sayısı 3 bin 520 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerini kullandı.