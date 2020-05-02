İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye koronavirüs mücadelesinde emin adım atıyor! Bugün bir ilk gerçekleşti
Güncel

Türkiye koronavirüs mücadelesinde emin adım atıyor! Bugün bir ilk gerçekleşti

Bakan Koca 'Bugün bin 983 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 4 bin 451 kişi iyileşti' dedi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:53
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.

"Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.

Van Gölü sahilinde 110 ton çöp toplandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.