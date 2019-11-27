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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı etkisini gösterecek.

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Özellikle Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Marmara bölgesinde sıcak havaların etkili olması vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmaya itiyor. Peki, kar yağışı hangi illerde yaşanacak? 
 
METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.
 
KAR GELİYOR!
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna bazı illerimizde kar yağışı görüleceği belirtildi. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı rapor doğrultusunda kar yağışı beklenen iller;
 
KARADENİZ'E UYARI
 
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane'de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.
 
Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
 
Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.
 
DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
 
Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimler kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.
 
İl bazında Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği Iğdır'da ise yağmur yağışı görüleceği öngörülüyor.
 
Bölge genelinde en düşük hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 1 ila 10 derece arasında değişecek.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

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