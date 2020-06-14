Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu

14 Haziran 2020 Pazar 12:06 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 12:06

Hava durumunun değişmesiyle birlikte sağanak yağışlar başladı ve hava sıcaklıkları düştü. Son tahminlere göre sağanak yağışların hafta başında da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Koronavirüs normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil ve gezi planları yapanlar hava durumunu merak ediliyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanmamak için bugünün hava durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Buna göre; Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a ilişkin olarak son dakika İstanbul hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yarın için İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken sağanak yağışın bu gece saatlerinden itibaren başlayacağını ve Pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarının ardından sağanak yağışlar yurdu etkisi altına almaya başladı. İstanbul'da yağışların başlamasıyla hava sıcaklıklarında düşüş görüldü.

Bugün aralıklarla yağış görülen İstanbul'da hava durumu tahminlerine göre yağmurun etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor. Yurdun büyük kısmını etkileyen yağışların hafta ortasında etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bugün İstanbul'da 14 Haziran 2020 Pazar günü yağışlar etki alanını daraltsa da Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İşte İstanbul 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu gece saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.