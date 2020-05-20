20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:16

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu merak ediliyor. 19 Mayıs'ı da içine alan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Vatandaşlar bugün sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirmişti. Bugün sokağa çıkma yasağı var olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'da başladı. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar? soruları internette araştırılıyor.

Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta 19 Mayıs Salı günün resmi tatil olması sebebiyle 4 gün sürdü. Bu haftaki sokağa çıkma yasağı 16-17-18 ve 19 Mayıs günlerini kapsıyor. Yani sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs Salı günü 23.59 itibariyle son buldu. 65 üstü yaşlılar ve 20 yaş altı gençler haricinde bugün sokağa çıkma yasağı yok.

Bugün 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağında izin günü.

14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası

15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer aldı.

Corona virüsten dolayı 14 il ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma uygulaması gerçekleştirildi. Bu hafta 15 ilde olan sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta uygulandı.

İçişleri Bakanlığı dört günlük sokağa çıkama yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak.