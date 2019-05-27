27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,058
  • 6,7857
  • 250.487
  • 86.085
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Buhar kazanı bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında bir işçi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bu sabah Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sigara üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre bir sigara fabrikasında bir anda artan basınç sebebiyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayı duyan çalışan hemen sağlık görevlilerine haber verirken olay yerine jandarma ekipleriyle itfaiye görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede fabrika işçilerinden olan iki çocuk babası Mustafa Ulaşır'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
 
Olayla soruşturma başlatıldı. 

İstanbul’da dehşet anları... Eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA