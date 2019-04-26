Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in medyafaresi'nden aktardığı habere göre Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sunacak.

KAHKAHASI GÜNDEM OLMUŞTU

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine kahkaha atmasıyla gündem olmuştu.

'BÜLTENİ BEN SUNACAĞIM' DİYEREK STÜDYOYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Buket Aydın'ın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı iddia edildi.