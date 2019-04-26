18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9467
  • 6,6384
  • 246.262
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi

Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildi. Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in medyafaresi'nden aktardığı habere göre Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sunacak.

KAHKAHASI GÜNDEM OLMUŞTU

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine kahkaha atmasıyla gündem olmuştu.

'BÜLTENİ BEN SUNACAĞIM' DİYEREK STÜDYOYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Buket Aydın'ın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı iddia edildi. 

Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Buket Aydın'ın görevine son verildi

Buket Aydın'ın görevine son verildi

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'
 

POPÜLER HABERLER

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA