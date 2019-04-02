HDP'li Buldan, “Seçimin kazananı ve kaybettireni HDP olmuştur” diyerek CHP’ye mesaj verdi

Seçimin ardından HDP gizli ortağı CHP’ye daha ilk günden ‘sözlerini tut’ tehdidinde bulundu. Seçim arifesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir” ifadesini kullanarak CHP ile ortaklığını ilan etmişti.

BULDAN’DAN İLK MESAJ

CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP desteğiyle kazandığı belediyeler için gizli ortağı ilk günden aba altından sopa gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan attığı twetle “Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Nokta” mesajı paylaştı. Buldan seçim sonuçlarıyla ilgili Diyarbakır’da partililere yaptığı konuşmada da seçimlerde HDP’nin büyük başarı elde ettiğini söyledi ve bunu da cezaevinde açlık grevinde bulunan teröristlere atfetti. Buldan, Türkiye’nin batısında büyükşehirlerde aday çıkarmayarak demokratik güç birliklerini desteklediklerini söyledi” dedi.

KANDİL’DEN 229 İSİM

Gizli ittifakın anlaşmasana göre CHP’nin kazandığı belediyelerde HDP’nin belirlediği isimlere başkan yardımcılıkları, birim müdürlükleri görevleri verilmesi kararlaştırılmıştı. Seçimler öncesi CHP’nin listelerinde yer alan 229 meclis üyesi adayının terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilmişti. Şimdi Kandil’in belirlediği isimler CHP’li belediyelerde etkin görevlerde bulunacak.